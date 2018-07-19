Два замминистра покинули Министерство связи РФ

Мы в соц.сетях:
«Гознак»: Обнаруженные фальшивые купюры номиналом 2000 рублей — дешевые подделки с принтера

«Гознак»: Обнаруженные фальшивые купюры номиналом 2000 рублей — дешевые подделки с принтера

 Поправки в японский закон о Курилах препятствуют сотрудничеству, считает МИД

Поправки в японский закон о Курилах препятствуют сотрудничеству, считает МИД
Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

 ОБСЕ: Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры

ОБСЕ: Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры
Британия начала понимать бесполезность пустых версий по Солсбери — посольство РФ

Британия начала понимать бесполезность пустых версий по Солсбери — посольство РФ

 Договор о Brexit надо подготовить до саммита Еевросоюза, уверен Барнье

Договор о Brexit надо подготовить до саммита Еевросоюза, уверен Барнье
«Гознак»: Обнаруженные фальшивые купюры номиналом 2000 рублей — дешевые подделки с принтера

«Гознак»: Обнаруженные фальшивые купюры номиналом 2000 рублей — дешевые подделки с принтера

 Поправки в японский закон о Курилах препятствуют сотрудничеству, считает МИД

Поправки в японский закон о Курилах препятствуют сотрудничеству, считает МИД
Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

Спикер парламента Молдавии счел назначение Козака знаком особого внимания к республике

 ОБСЕ: Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры

ОБСЕ: Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры
Британия начала понимать бесполезность пустых версий по Солсбери — посольство РФ

Британия начала понимать бесполезность пустых версий по Солсбери — посольство РФ

 Договор о Brexit надо подготовить до саммита Еевросоюза, уверен Барнье

Договор о Brexit надо подготовить до саммита Еевросоюза, уверен Барнье
19:44   19 Июля 2018
Россия

Два замминистра покинули Министерство связи РФ

Два замминистра покинули Министерство связи РФ

Заместители министра связи Рашид Исмаилов и Дмитрий Алхазов покинули посты. Об этом сообщает РИА Новости.

Исмаилов занимал пост замглавы Минкомсвязи с августа 2014 года. Он курировал международное сотрудничество. Алхазов занял кресло заместителя министра в ноябре 2013 года. В его ведении находилась телекоммуникационная отрасль.

Эти увольнения стали продолжением кадровой перестройки в ведомстве. В мае в Минкомсвязь пришел новый руководитель — Константин Носков, до этого возглавлявший Аналитический центр при правительстве РФ. В начале июля от должности был освобожден замминстра связи Алексей Козырев, курировавший электронное правительство.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #минкомсвязь #исмаилов #алхазов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...