Два замминистра покинули Министерство связи РФ

Заместители министра связи Рашид Исмаилов и Дмитрий Алхазов покинули посты. Об этом сообщает РИА Новости.

Исмаилов занимал пост замглавы Минкомсвязи с августа 2014 года. Он курировал международное сотрудничество. Алхазов занял кресло заместителя министра в ноябре 2013 года. В его ведении находилась телекоммуникационная отрасль.

Эти увольнения стали продолжением кадровой перестройки в ведомстве. В мае в Минкомсвязь пришел новый руководитель — Константин Носков, до этого возглавлявший Аналитический центр при правительстве РФ. В начале июля от должности был освобожден замминстра связи Алексей Козырев, курировавший электронное правительство.