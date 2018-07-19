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19:26   19 Июля 2018
Весь мир

Закон о медицинском туризме приняли в Израиле

Закон о медицинском туризме приняли в Израиле

Кнессет принял инициированный министерствами туризма и здравоохранения Израиля закон о медицинском туризме. Об этом сообщила пресс-служба Минтуризма страны.

Глава этого ведомства Яров Левин, отмечая приток валюты в страну благодаря приезжающим на лечение иностранцам, признал, что отсутствие государственного контроля на рынке медуслуг стало причиной появления множества посреднических компаний, которые не соотносят свою деятельность с интересами государства.

Закон о медицинском туризме приняли в Израиле

По словам министра, медицинский туризм в Израиле в последние годы стал широко распространенной отраслью, которая наряду с притоком валюты должна служить источником налогов, занятости и важным каналом для сбора денег на здравоохранение. Левин поприветствовал решение Кнессета принять закон и подчеркнул, что этим решением сделан важный шаг в регулировании деятельности компаний по оказанию медицинских услуг на местах. Он отметил, что правильное правовое регулирование в этой сфере будет способствовать развитию всей индустрии туризма как за счет увеличения числа прибывающих в Израиль туристов, так и за счет улучшения имиджа страны как одной из передовых стран мира.

Замминистра здравоохранения Яаков Лицман также выразил уверенность, что принятый документ «наведет порядок в сфере медицинского туризма». Чиновник заявил, что этот закон должен максимально упростить взаимодействие иностранных пациентов с клиниками и гарантировать абсолютную прозрачность в ценообразовании.

Лицман добавил, что данный документ дает надежду на то, что надлежащее лечение туристов будет обеспечено не за счет израильских пациентов, а доходы от медицинского туризма будут способствовать укреплению государственной системы здравоохранения.

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Автор: Вячеслав Каширин
#туризм #израиль #общество #весь мир #медицина
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