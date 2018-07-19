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Воздушный оператор Бельгии временно не принимает самолеты

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19:28   19 Июля 2018
Весь мир

Воздушный оператор Бельгии временно не принимает самолеты

Воздушный оператор Бельгии временно не принимает самолеты

Belgocontrol ввел режим «чистое небо» из-за проблемы с загрузкой информации в электронной системе, сообщила пресс-служба оператора воздушного пространства Бельгии.

Belgocontrol временно не принимает самолеты. Воздушные судна не приземляются и не взлетают. Специалисты устраняют проблему с загрузкой данных в электронную программу. Технический персонал старается быстрее разрешить ситуацию, уточнили воздушный оператор Бельгии.

«Мы работаем над решением проблемы», — передает пресс-служба Belgocontrol.

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Автор: Анатолий Кубарев
#самолеты #общество #весь мир #belgocontrol #белгия
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