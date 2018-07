Воздушный оператор Бельгии временно не принимает самолеты

Belgocontrol ввел режим «чистое небо» из-за проблемы с загрузкой информации в электронной системе, сообщила пресс-служба оператора воздушного пространства Бельгии.

Belgocontrol временно не принимает самолеты. Воздушные судна не приземляются и не взлетают. Специалисты устраняют проблему с загрузкой данных в электронную программу. Технический персонал старается быстрее разрешить ситуацию, уточнили воздушный оператор Бельгии.

Belgocontrol voert een clear the sky uit. Er is een probleem met het opladen van de vluchtdata. We werken aan een oplossing van het probleem.