Воздушный оператор Бельгии временно не принимает самолеты
Belgocontrol ввел режим «чистое небо» из-за проблемы с загрузкой информации в электронной системе, сообщила пресс-служба оператора воздушного пространства Бельгии.
Belgocontrol временно не принимает самолеты. Воздушные судна не приземляются и не взлетают. Специалисты устраняют проблему с загрузкой данных в электронную программу. Технический персонал старается быстрее разрешить ситуацию, уточнили воздушный оператор Бельгии.
«Мы работаем над решением проблемы», — передает пресс-служба Belgocontrol.
Belgocontrol voert een clear the sky uit. Er is een probleem met het opladen van de vluchtdata. We werken aan een oplossing van het probleem.— Belgocontrol NL (@Belgocontrol_NL) 19 июля 2018 г.