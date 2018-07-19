Договор о Brexit надо подготовить до саммита Еевросоюза, уверен Барнье

Главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье сообщил о том, что подготовку соглашения об условиях выхода Британии из состава ЕС необходимо завершить за 13 недель, до октябрьского саммита стран-членов союза.

«Нужно завершить соглашение о разводе, но мы еще не пришли к этому», — заявил политик в ходе пресс-конференции в четверг.

Кроме того, Барнье сообщил о необходимости подготовить политическую декларацию будущим отношениям Соединенного Королевства с Евросоюзом.

Саммит, о котором говорит переговорщик Европейского союза по Brexit, назначен на 18 октября. Соответствующая информация размещена на сайте Совета ЕС.