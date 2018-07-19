Саудовская Аравия спрогнозировала мировое падение запасов нефти

Глава технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и по совместительству делегат от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиб аль-Аама заявил, что во втором полугодии возможно существенное уменьшение запасов нефти.

Это произойдет из-за устойчивого спроса на сырье и сезонных факторов. Также он добавил, что экспорт нефти Саудовской Аравии в июле сохранится примерно на уровне прошлого месяца, а уже в августе снизится примерно на 100 тысяч баррелей в сутки. Он подчеркнул, что политика Саудовской Аравии заключается в работе над удовлетворением потребностей клиентов, придерживаясь при этом соглашения ОПЕК и Декларации о сотрудничестве. Аль-Аама отметил, что Саудовская Аравия экспортирует только предназначенную конечным потребителям нефть, не пытаясь выбросить на рынок продукт сверх потребностей своих клиентов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении с 2017 года добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на РФ. Соглашение дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии пояснили, что на практике это означает увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе на 200 тысяч Россией.

За исполнением соглашения следит министерский мониторинговый комитет, в который входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Алжира, ОАЭ, России и Омана. Следующая встреча министерского комитета состоится в столице Алжира 22-23 сентября.