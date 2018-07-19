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На Украине суд арестовал имущество Вышинского

На Украине суд арестовал имущество Вышинского

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19:10   19 Июля 2018
Ближнее зарубежье

На Украине суд арестовал имущество Вышинского

На Украине суд арестовал имущество Вышинского

Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Соответствующее постановление было опубликовано в четверг в Едином реестре судебных решений. Решением суда арест накладывается на квартиру общей площадью 71,6 квадратных метра, гараж общей площадью 67,9 квадратных метра, легковые автомобили Mitsubishi Outlander и Ssang Yong Actyon.

На постановление можно подать жалобу в Апелляционный суд Херсонской области в течение пяти суток, сказано в решении.

 

 

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Автор: Алла Ларионова
#суд #украина #арест имущества #вышинский
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