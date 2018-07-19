На Украине суд арестовал имущество Вышинского

Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Соответствующее постановление было опубликовано в четверг в Едином реестре судебных решений. Решением суда арест накладывается на квартиру общей площадью 71,6 квадратных метра, гараж общей площадью 67,9 квадратных метра, легковые автомобили Mitsubishi Outlander и Ssang Yong Actyon.

На постановление можно подать жалобу в Апелляционный суд Херсонской области в течение пяти суток, сказано в решении.