Ассанжа вскоре сдадут Британии, заявила Симоньян

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила о том, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вскоре сдадут Лондону.

Об этом журналистка написала на своей странице в Twitter в четверг, ссылаясь на собственные источники. Она также выразила надежду на то, что информация не подтвердится.

Мои источники говорят, что Ассанжа в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии. Как никогда мне хочется, чтобы мои источники ошибались. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) July 19, 2018

Напомним, Ассанж, скрываясь от преследования властями Британии, уже на протяжении нескольких лет укрывается в посольстве Эквадора. Здание дипмиссии не является британской территорией, однако покинув его, общественный деятель рискует быть арестованным.