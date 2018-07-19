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18:56   19 Июля 2018
Весь мир

Ассанжа вскоре сдадут Британии, заявила Симоньян

Ассанжа вскоре сдадут Британии, заявила Симоньян

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила о том, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вскоре сдадут Лондону.

Об этом журналистка написала на своей странице в Twitter в четверг, ссылаясь на собственные источники. Она также выразила надежду на то, что информация не подтвердится.

Напомним, Ассанж, скрываясь от преследования властями Британии, уже на протяжении нескольких лет укрывается в посольстве Эквадора. Здание дипмиссии не является британской территорией, однако покинув его, общественный деятель рискует быть арестованным.

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Автор: Алла Ларионова
#британия #политика #ассанж #эквадор #симоньян
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