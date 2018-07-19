Путин подписал закон о праве супругов подписывать совместные завещания

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении возможности граждан по распоряжению имуществом в случае смерти, в том числе вводит правила совместного завещания супругов и наследственных договоров.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В совместном завещании супруги получат возможность по своему обоюдному усмотрению завещать общее имущество, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определять доли наследников в указанных наследственных массах; определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц. Однако такой документ утратит силу в случае развода или признания брака недействительным как до, так и после кончины одного из супругов. Право на обязательную долю сохраняется как в совместном завещании, так и в наследственном договоре.

Согласно закону, право на обязательную долю сохраняется как в совместных завещаниях, так и в наследственных договорах.