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19:06   19 Июля 2018
Весь мир

Трамп мечтает оппонировать на выборах с Байденом

Трамп мечтает оппонировать на выборах с Байденом

Джо Байден три раза выдвигался, но ни разу не набрал больше одного процента голосов, отметил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

По его словам, бывший президент США Барак Обама «вытащил Байдена из кучи мусора» и это потрясло американцев. Потом Обама сделал Байдена вице-президентом США. Именно поэтому Трамп хотел бы оппонировать на президентских выборах с демократом Джо Байденом.

«Байден никогда ничего не мог сделать сам», — считает президент США.

Трамп мечтает оппонировать на выборах с Байденом

Действующий американский лидер неоднократно негативно высказывался в адрес Байдена. В марте политик выступал перед студентами в Майами и заявил, что в старшей школе «отвел бы Трампа в спортивный зал и исколошматил». Трамп ответил, что Байден «физически слабый», поэтому он легко бы его победил.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #выборы #байден #трамп #общество #оппонент
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