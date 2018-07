Трамп мечтает оппонировать на выборах с Байденом

Джо Байден три раза выдвигался, но ни разу не набрал больше одного процента голосов, отметил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

По его словам, бывший президент США Барак Обама «вытащил Байдена из кучи мусора» и это потрясло американцев. Потом Обама сделал Байдена вице-президентом США. Именно поэтому Трамп хотел бы оппонировать на президентских выборах с демократом Джо Байденом.

Действующий американский лидер неоднократно негативно высказывался в адрес Байдена. В марте политик выступал перед студентами в Майами и заявил, что в старшей школе «отвел бы Трампа в спортивный зал и исколошматил». Трамп ответил, что Байден «физически слабый», поэтому он легко бы его победил.

President Trump on potential 2020 candidate: "I dream about Biden. That's a dream. Look, Joe Biden ran three times. He never got more than 1 percent and President Obama took him out of the garbage heap" https://t.co/Mp8VNpHqMG pic.twitter.com/AlOljED79k