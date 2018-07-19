Путин расширил полномочия РАН

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий и уточнении основных задач Российской академии наук (РАН). Документ опубликован на портале правовой информации.

Госдумой приняла данный закон 10 июля, 13 июля он был одобрен Советом Федерации. Документ, в частности, закрепляет за РАН обеспечение координации и проведения научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса.

К целям деятельности РАН в законе отнесены прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и вузов. Также академии предписано ежегодно предоставлять президенту и правительству доклад о реализации государственной научно-технической политики в стране. Кроме того, РАН дано право направлять в органы власти предложения по развитию законодательства и по вопросам, касающимся сферы деятельности РАН, проводить по ним публичные слушания.

Законом определены положения о международном сотрудничестве РАН. В частности, устанавливается, что РАН от имени России организовывает проведение совместных с зарубежными научными организациями фундаментальные и прикладные исследований, участвует в реализации международных научных проектов и программ. Кроме того, в документе оговаривается, что академия организует международный академический обмен, содействует развитию научных и гуманитарных связей с государственными и негосударственными структурами других стран.

За РАН законом сохраняется право согласовывать вопросы реорганизации и ликвидации НИИ и рассматривать внесение изменений в их уставы, касающиеся научной деятельности, в установленном правительством порядке. Прекращение полномочий глав научных организаций и назначение исполняющих обязанности будет происходить на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по согласованию с президентом академии.