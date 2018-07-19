Прокуратура проверяет ситуацию с питьевой водой в Североуральске

Прокуратура города Североуральск проводит проверку по факту обвала русла реки Калья в городе, из-за чего там возникли проблемы с качеством питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В минувший понедельник на реке Калья, которая протекает рядом с одноименным поселком, расположенным в 12 километрах от Североуральска, обрушилось русло реки диаметром 10 метров. В 300 метрах от провала находится насосная второго подъема северо-восточного дренажного узла, который служит источником питьевой воды в Североуральском городском округе.

Предприятие «Севуралбокситруда», которому принадлежит насосная станция, в настоящее время занимается работами по устранению аварии. Предположительно, работы будут завершены 19 июля. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы водопроводной воды.

По данным регионального управления МЧС, в результате провала русла реки вода из нее попала в водозабор, из-за чего качество питьевой воды ухудшилось. В связи с этим администрация Североуральска попросила жителей временно, до завершения аварийных работ, использовать для приготовления пищи бутилированную воду. Кроме того, в городе организованы семь пунктов бесплатного подвоза воды (выдается по два литра в день на человека), а также на сайте городского округа опубликован список природных родников, из которых можно безопасно брать воду.