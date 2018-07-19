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18:37   19 Июля 2018
Россия

Экс-главу столичного СК Дрыманова подозревают в получении взятки в 200 тысяч евро

Экс-главу столичного СК Дрыманова подозревают в получении взятки в 200 тысяч евро

Бывшему руководителю Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) вменяют получение взятки в размере 200 тысяч евро за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, по прозвищу Итальянец.

Информацию передает ТАСС с ссылкой на источник в органах следствия. «Дрыманову вменяют получение взятки в €200 тыс. за освобождение Кочуйкова», — сказал источник. Ранее было известно, что сумма одной из взяток, полученных Дрымановым, составила €10 тыс.

Источник сообщает, что уголовные дела в отношении Дрыманова и экс-главы следственного управления СК РФ по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Алексея Крамаренко, также обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, объединены в одно производство. Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу ГСУ СК РФ по Москве 18 июля.

23 января в Мосгорсуде на заседании по уголовному делу полковника СКР Михаила Максименко гособвинитель Борис Локтионов заявил, что в переговорах о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова участвовал также Дрыманов. Тогда он проходил по делу свидетелем. 6 марта в суде огласили показания заместителя начальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова, утверждавшего, что давал своему начальнику взятку в размере около 10 тысяч евро. Дрыманов это отрицал.

В начале июня генерал Дрыманов написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Рапорт был завизирован, но указа президента о снятии его с должности не было.

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Автор: Олег Королев
#россия #взятка #экономика #дрыманов
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