Внезапно реет «Буревестник»

Вероятность предсказать траекторию полета новой российской ракеты крайне мала. Военный эксперт объяснил, какие системы ядерный снаряд может оставить с носом.

В своем послании федеральному собранию от 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин рассказал о разработке новых видов стратегического вооружения, способных обойти эшелонированную систему противоракетной обороны противника. Спустя четыре месяца Минобороны РФ показало кадры испытаний низколетящей крылатой ракеты «Буревестник».

Главная особенность нового оружия – непредсказуемая траектория полета, что делает ракету неуязвимой для перспективных систем ПРО и ПВО. «Буревестник» или 9М730 способна достигать любой точки земного шара благодаря ядерной энергетической установке. Построить ее решили еще в 2001 году после выхода США из договора об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года.

Название народное. Выбрано по результатам открытого голосования на сайте военного ведомства. Вдохновил ли граждан персонаж «Людей Икс» или поэма Максима Горького – вопрос открытый, но ракета вышла под стать грозному имени.

Бывший начальник главного штаба РВСН Виктор Есин рассказал «Политике Сегодня», что разработчики не случайно упомянули про непредсказуемую траекторию полета.

«Двигательная установка «Буревестника» работает на атомной энергии. Ядерное топливо позволят двигателю работать очень продолжительное время. Предсказуемая траектория – это когда от ракеты отделяется головная часть и летит по баллистической траектория. Ее можно высчитать и направить противоракету в определенную точку, где они встретятся. А в данном случае ракета делает маневры и летит по аэробаллистической траектории. Уходит в плотные слои атмосферы, но может лететь и на малых высотах. Совершать маневры и обходить зоны ПРО», - говорит специалист.

«Буревестник ракета» не только умная, но и самостоятельная. На борту крылатого снаряда расположена вычислительная машина, в которую заранее заложены траектории полета. Кремниевый мозг сам выбирает необходимую в зависимости от расположения противоракетной обороны противника, объясняет Есин.

И говорит, что глобальная противоракетная оборона Запада с разбросанными по Европе комплексами Patriot PAC-3 уже давно не способна сбивать межконтинентальные ракеты, а лишь малой и средней дальности. «Буревестник» же создан для других задач.

«Это корабельные системы «Иджис» с противоракетами «Стандарт 3М» различных модификаций. И главное – противоракеты GBI комплекса ПРО GBD, которые расположены на Аляске, в Калифорнии. Еще американцы их собираются на восточном побережье развернуть», - поделился информацией специалист.

Комплекс Ground-based Midcourse Defense (GMD) национальной системы противоракетной обороны США стережет небо с 2005 года. В мае 2017 агентство ПРО США сообщило об успешном испытании ракеты-перехватчика GBI. Снаряд поразил мишень-имитатор межконтинентальной баллистической ракеты над водами Тихого океана.