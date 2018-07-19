Лондон поблагодарил Москву за гостеприимство на ЧМ-2018 — посол РФ в Британии
Правительство Великобритании занимало достаточно жесткую позицию по отношению к чемпионату мира по футболу, напомнил посол РФ в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.
По его словам, Лондон поблагодарил Москву за гостеприимный прием британских болельщиков на ЧМ-2018. Яковенко отметил, что лондонские коллеги получили письмо от первого заместителя министра иностранных дел Великобританию.
«Он пишет достаточно тепло о гостеприимстве британцев, которые приехали в Россию», — добавил дипломат.
Британское правительство призывало бойкотировать ЧМ-2018. Люди боялись лететь в РФ, читали в газетах, что в России небезопасно, но реалии оказались другими. Призывы к бойкоту чемпионата мира по футболу не оправдались, заключил Яковенко.
В МИДе в рамках #СовещаниеПослов проходит заседание с участием Президента России Владимира Путина @KremlinRussia pic.twitter.com/YqZ7NkTQBI— МИД России ???????? (@MID_RF) 19 июля 2018 г.