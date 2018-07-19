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18:29   19 Июля 2018
Россия

Лондон поблагодарил Москву за гостеприимство на ЧМ-2018 — посол РФ в Британии

Лондон поблагодарил Москву за гостеприимство на ЧМ-2018 — посол РФ в Британии

Правительство Великобритании занимало достаточно жесткую позицию по отношению к чемпионату мира по футболу, напомнил посол РФ в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.

По его словам, Лондон поблагодарил Москву за гостеприимный прием британских болельщиков на ЧМ-2018. Яковенко отметил, что лондонские коллеги получили письмо от первого заместителя министра иностранных дел Великобританию.

«Он пишет достаточно тепло о гостеприимстве британцев, которые приехали в Россию», — добавил дипломат.

Британское правительство призывало бойкотировать ЧМ-2018. Люди боялись лететь в РФ, читали в газетах, что в России небезопасно, но реалии оказались другими. Призывы к бойкоту чемпионата мира по футболу не оправдались, заключил Яковенко.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #великобритания #чм-2018 #яковенко #чм2018
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