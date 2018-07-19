Путин ратифицировал договор с Сербией о социальных выплатах

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о социальном обеспечении между Сербией и Россией. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Законопроект был принят Госдумой 10 июля, одобрен Советом Федерации 13 июля. Договор позволит гражданам РФ, проживающим в Сербии, и сербским гражданам, проживающим в России, получать пенсии и некоторые социальные выплаты.

Действие договора будет распространяться на граждан России и граждан Сербии, а также членов их семей, проживающих на территории одной из договаривающихся сторон. Кроме того, действие договора касается беженцев, если на них распространяется действие законодательства договаривающихся стран.

Договором предоставляется право на получение страховых пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также накопительной пенсии и выплат средств пенсионных накоплений. Предметом договора являются и единовременные или ежемесячные выплаты в связи с несчастными случаями на производстве, профессиональными заболеваниями, пособия на погребение.

Документом были урегулированы вопросы определения страхового стажа и исчисления размера пенсии. Также им установлено, что при назначении пенсий лицам, проживающим в Сербии, не применяются районные коэффициенты, социальные федеральные и региональные доплаты к пенсии.

Сербия ратифицировала документ 26 июня.