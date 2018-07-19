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18:06   19 Июля 2018
Россия

Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом

Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ свои недавние международные контакты, включая встречу с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

На совещании обсуждались и отдельные вопросы внутрироссийской повестки дня и инициатива продления до конца года безвизового въезда в РФ для обладателей паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Информацию передала пресс-служба Кремля

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу и другие.  

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #совбез
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