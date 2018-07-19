Дуров дебютировал в списке самых влиятельных молодых лидеров

Журнал Fortune впервые включил основателя социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова в список 40 самых влиятельных молодых людей в возрасте до 40 лет. Российский бизнесмен занял 25-ую строчку рейтинга.

Помимо Дурова Россию в рейтинге представляет Виталик Бутерин — основатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты. Он расположился 22-ом месте. Бутерин — самый молодой предприниматель в рейтинге, ему 24 года. Он уже ранее появлялся в рейтинге, в 2016 и 2017 годах. 33-летний Дуров, впервые попавший в этом году в список Fortune, занял 25-е место. Первое место в рейтинге разделили два американских бизнесмена. Первый — создатель и генеральный директор Instagram Кевин Систром. Он входит в топ-40 по версии Fortune с 2011 года, сейчас Систрому 34 года. Второй лидер рейтинга — 34-летний основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, дебютировавший в списке в 2009 году.