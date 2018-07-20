«Девяностиков» ждут европейские пенсии

По 50 тысяч рублей. Труднее придется тем, кто родился в 70-ые и 80-ые. Но им придумают льготы, обещает глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Люди, которые уже на пенсии, эффект от предлагаемых изменений пенсионной системы почувствуют уже в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» заявил член комитета Госдумы по труду и социальной политике, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

«46 миллионов человек, которые уже на пенсии, они только выигрывают от этой реформы. У них пенсия будет расти. Им наоборот надо приветствовать изменения», — уверен депутат.

Накануне, выступая в Госдуме, министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что предлагаемые изменения в пенсионной системе обеспечат беспрецедентный рост выплат.

«Напомню, что прогнозируемая инфляция за 2018 год составит чуть более 3%, это означает, что индексация, реальная индексация пенсии произойдет, и это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции. Такого не было никогда в истории РФ», — сказал Топилин.

По прогнозам Минфина, к 2024 году средний размер пенсий в России составит около 20 тысяч рублей. Депутат Сергей Вострецов уверен, что получать пенсии, как в Европе, россияне тоже будут. Первыми - те, кто родился в 1990-е годы.

«Девяностики» пойдут на пенсию после демографической ямы, — поясняет депутат. — Когда они выйдут на заслуженный отдых, пропорция изменится - на одного пенсионера будет приходиться три работающих человека (сейчас 1:1,6 — прим.ред). Это поколение будет получать уже вполне европейскую пенсию — около 40–50 тысяч рублей. А вот в худшей ситуации окажутся те, кто родился в 1970–80-е годы. Им придется придумывать на переходный период какие-то льготы, например, по ЖКХ.»

Накануне Госдума в первом чтении рассмотрела предложенные правительством изменения, которые предусматривают длительный переходные период - до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. В итоге женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины в 65 лет.

Депутаты подчеркнули, что первое чтение - всего лишь концепция документа. Многие уверены, что осенью он претерпит серьезные изменения после широкого общественного обсуждения. Сейчас свои предложения готовят партии, профсоюзы. Ранее «Политика Сегодня» писала, как рядовому гражданину донести свои мысли до законодателей.