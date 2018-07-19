Американские спецслужбы уверяют, что дезинформацию о выборах президента США в 2016 году в Facebook распространяли российские хакеры, « Уменя нет причин не верить им», - говорит основатель соцсети Марк Цукерберг.

В интервью подкасту «Рекоуд декоуд» американский программист рассказал, что не сомневается во вмешательстве России в президентские выборы. Этому, уверяет Цукерберг, есть множество доказательств.

К примеру, активность хакерской группы в Facebook во время предвыборной гонки в 2016 году. Взломщики действовали традиционно: с помощью фишинга получали доступ к аккаунтам и размещали на них фейковую информацию, которая могла бы повлиять на итоги голосования. Позже злоумышленники стали действовать агрессивнее и создали сеть фейковых аккаунтов для тех же целей.

Атаковали, конечно же, хакеры, входящие в российскую военную разведку, рассказывает основатель Facebook. Однако узнал он это от сотрудников американских спецслужб, а не в результате самостоятельного расследования. В компании никто не отслеживал кибератаку.

А значит, говоря, что «российское вмешательство» давно доказано, Цукерберг лукавит. Сам он не в состоянии подтвердить слова спецслужб результатами независимого расследования. Единственное, что он может предложить - слепо довериться тем, кто вот уже два года не могут представить исчерпывающих доказательств вины России.