Законопроект о контроле за расходами экс-чиновников прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении предложенный президентом Владимиром Путиным законопроект о введении контроля за соответствием расходов бывших чиновников их доходам, полученным на госслужбе.

В отношении действующих чиновников такая норма работает уже шестой год. Теперь и бывшие госслужащие будут обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. К таким расходам относятся сделки по приобретению недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, совершенные лицами в период замещения государственных должностей. Документом устанавливается, что контроль осуществляется в течение шести месяцев со дня освобождения от должности.