Мы в соц.сетях:
Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом

Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом

 Путин ратифицировал договор с Сербией о социальных выплатах

Путин ратифицировал договор с Сербией о социальных выплатах
Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

 СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств
ЕАЭС может установить партнерские отношения с 50 странами

ЕАЭС может установить партнерские отношения с 50 странами

 Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия
Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом

Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом

 Путин ратифицировал договор с Сербией о социальных выплатах

Путин ратифицировал договор с Сербией о социальных выплатах
Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

 СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств
ЕАЭС может установить партнерские отношения с 50 странами

ЕАЭС может установить партнерские отношения с 50 странами

 Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия
17:21   19 Июля 2018
Россия

Законопроект о контроле за расходами экс-чиновников прошел второе чтение в Госдуме

Законопроект о контроле за расходами экс-чиновников прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении предложенный президентом Владимиром Путиным законопроект о введении контроля за соответствием расходов бывших чиновников их доходам, полученным на госслужбе.

В отношении действующих чиновников такая норма работает уже шестой год. Теперь и бывшие госслужащие будут обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. К таким расходам относятся сделки по приобретению недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, совершенные лицами в период замещения государственных должностей. Документом устанавливается, что контроль осуществляется в течение шести месяцев со дня освобождения от должности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #экономика #коррупция #госслужба
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...