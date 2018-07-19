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17:51   19 Июля 2018
Россия

РФ и Китай активно помогают Восточной Африке — эксперт

РФ и Китай активно помогают Восточной Африке — эксперт

После распада СССР российско-африканский диалог приостановился, но ситуация меняется. РФ активно сотрудничает с Восточной Африкой в области безопасности.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что качество жизни жителей Африки улучшается не только за счет России. По его словам, результат достигли благодаря совместным усилиям Москвы и Пекина.

РФ и Китай активно помогают Восточной Африке — эксперт

Перенджиев рассказал журналу «Слово и дело», что РФ и Китай помогают как востоку Африки, так и северу. Москва не сможет в одиночку обеспечить стабильность в Северной Африке, только при тесном сотрудничестве с Пекином.

 «Также мы не обойдемся без наших партнеров из Египта», — отметил эксперт.

Перенджиев объяснил, что ситуацию в Северной Африке усложняет влияние западных стран. Франция смотрит на Алжир как на вотчину, аналогично поступает Италия с Ливией, считает военный политолог. России понадобится помощь других государств, возможно, Турции, чтобы восстановить порядок в Северной Африке.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #африка #общество #безопаность
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