«Промывание мозгов»: Британия тратит бюджетные деньги на пропаганду в Тунисе

Британское правительство наняло специалистов по PR, чтобы разработать пропаганду, ориентированную на молодых граждан Туниса.

Об этом сообщает «Политэксперт». Издание отмечает, что попытки Западных стран сместить власти государств на Ближнем востоке и поставить у власти лояльных политиков во время «арабской весны» в 2011 году привело к тому, что ситуация во многих странах остается до сих пор неспокойной. Многие местные жители понимают, насколько неэффективно новое, ставленное правительство, и как стремительно снижается уровень жизни в регионе. Одной из таких стран стал Тунис.

Государство по-прежнему переживает затянувшийся экономический кризис, который с каждым днем все глубже поражает экономику. Однако власти не спешат разобраться с проблемами. В Тунисе как и на Украине, под прикрытием реформ и преобразований процветает коррупция.

Тем временем, как сообщает издание со ссылкой на Daily Mail, МИД Великобритании вместе с Департаментом международной помощи пытаются решить внутриполитические проблемы этого ближневосточного государства неординарным способом. Из секретного фонда конфликтов, безопасности и стабильности (CSSF) выделяются немалые суммы, которые расходуются на разработку пропаганды для тунисских властей. В частности, британскому PR-агентству M&C Saatchi поступил заказ на разработку программы поддержки действующих властей Туниса, которая смогла бы убедить молодых граждан этой страны отказаться от митингов. Планируется увеличить степень доверия к действующим властям страны на средств простых британских граждан, которые платят налоги в казну Соединенного Королества.

«Политэксперт» побеседовало с завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова, экспертом Ассоциации военных политологов Андреем Кошкиным. В первую очередь, специалист отметил специфику так называемой «арабской весны». Он отметил, что подобные протесты имеют ярко выраженную черту молодежного движения. Молодые люди здесь, отметил эксперт, являются движущей силой.

«Он финансируется довольно основательно, подкрепляется профессионально с точки зрения информационных продуктов», — заметил политолог.

По словам Кошкина, события, которые разворачиваются в Тунисе, можно сравнить с тем, что происходило на Украине перед госпереворотом 2014 года. Кроме того, отметил он, Великобритания довольно давно работает в ближневосточном регионе

«Его ментальность для них объект очень серьезных исследований», — подчеркнул специалист.

В данном случае все будет зависеть от возможностей Лондона и истинных планов, заметил эксперт. Стоит отметить, что бюджет фонда, из которого британские власти тратят средства на выстаивание положительного образа для руководства Туниса, оценивается в миллиард фунтов стерлингов.

Кошкин добавил, что главная проблема кроется в низком профессионализме тех, кто сегодня находится у власти в Тунисе. Страной правят некомпетентные люди, которые плохо решают существующие социальные и экономические проблемы. Все действия Британии, полагает эксперт, сводятся лишь к «промыванию мозгов».