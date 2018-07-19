ЕАЭС может установить партнерские отношения с 50 странами

Евразийский экономический союз (ЕАЭС, включающий РФ, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию) имеет возможность установления партнерских отношений с около 50 странами.

Глава РФ заявил о важности расширений внешних контактов союза. По его словам, уже сейчас действует зона свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, ведутся переговоры с Израилем, Сербией, Сингапуром. В скорейшем времени начнутся обсуждения о ЗТС с Египтом и Индией, а также подписано временное соглашение с Ираном.

«Всего имеется около 50 предложений об установлении партнерских отношений с Евразийским экономическим союзом», —сообщил Путин.

Он отметил хорошие перспективы совместной работа с Китаем. С этой страной ЕАЭС в мае текущего года заключил о торгово-экономическое соглашение. Путин отметил совместную эффективность ЕАЭС и китайская инициатива Шелкового пути. Он убежден, что гармонизация этих проектов сможет заложить фундамент для формирования большого евразийского партнерства.