Мы в соц.сетях:
Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом

Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом

 Путин ратифицировал договор с Сербией о социальных выплатах

Путин ратифицировал договор с Сербией о социальных выплатах
Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

 СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств
ЕАЭС может установить партнерские отношения с 50 странами

ЕАЭС может установить партнерские отношения с 50 странами

 Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия
Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом

Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом

 Путин ратифицировал договор с Сербией о социальных выплатах

Путин ратифицировал договор с Сербией о социальных выплатах
Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

 СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств
ЕАЭС может установить партнерские отношения с 50 странами

ЕАЭС может установить партнерские отношения с 50 странами

 Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия
17:30   19 Июля 2018
Весь мир

ЕАЭС может установить партнерские отношения с 50 странами

ЕАЭС может установить партнерские отношения с 50 странами

Евразийский экономический союз (ЕАЭС, включающий РФ, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию) имеет возможность установления партнерских отношений с около 50 странами.

Глава РФ заявил о важности расширений внешних контактов союза. По его словам, уже сейчас действует зона свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, ведутся переговоры с Израилем, Сербией, Сингапуром. В скорейшем времени начнутся обсуждения о ЗТС с Египтом и Индией, а также подписано временное соглашение с Ираном.

«Всего имеется около 50 предложений об установлении партнерских отношений с Евразийским экономическим союзом», —сообщил Путин.

Он отметил хорошие перспективы совместной работа с Китаем. С этой страной ЕАЭС в мае текущего года заключил о торгово-экономическое соглашение. Путин отметил совместную эффективность ЕАЭС и китайская инициатива Шелкового пути.  Он убежден, что гармонизация этих проектов сможет заложить фундамент для формирования большого евразийского партнерства.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #экономика #весь мир #еаэс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...