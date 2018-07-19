Внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной — Путин

На фоне роста проявлений протекционизма на мировой арене внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании российских послов и постпредов.

По словам президента, в настоящее время принцип конкуренции и открытости в мировой торговле все чаще подменяют протекционизмом, экономическую выгоду и целесообразность — политическим давлением и идеологической конъюнктурой, а экономические связи и свобода предпринимательства являются объектами политизации.

«На этом фоне внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной и более рациональной, — сказал Путин. — Особое значение здесь имеет формирование пространства добрососедства, безопасности, благополучия и стабильности по периметру наших государственных границ».

Российский лидер напомнил, что ключевым интеграционным проектом для России является Евразийский экономический союз (РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия), участники которого «действуют достаточно эффективно». Приоритетом работы Евразийского экономического союза Путин назвал использование возможностей интеграции для стимулирования роста экономик государств- участников, «чтобы отдачу и практическую пользу от сотрудничества ощущали граждане и бизнес».