Уголовное наказание за врезки в трубопроводы ввели в РФ

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за неоднократные незаконные врезки в трубопроводы, который допускает наказание до 8 лет тюремного заключения.

Согласно документу, уголовная ответственность вводится не только за разрушение или приведение объектов трубопроводного транспорта в ненадлежащее состояние, но также и за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, которое совершает человек, ранее уже получивший административное наказание за такого рода действия. В данном случае лицу грозит штраф до 80 тысяч рублей.