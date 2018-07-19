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17:12   19 Июля 2018
Россия

Уголовное наказание за врезки в трубопроводы ввели в РФ

Уголовное наказание за врезки в трубопроводы ввели в РФ

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за неоднократные незаконные врезки в трубопроводы, который допускает наказание до 8 лет тюремного заключения.

Согласно документу, уголовная ответственность вводится не только за разрушение или приведение объектов трубопроводного транспорта в ненадлежащее состояние, но также и за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, которое совершает человек, ранее уже получивший административное наказание за такого рода действия. В данном случае лицу грозит штраф до 80 тысяч рублей.

 

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Автор: Алла Ларионова
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