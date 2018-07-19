Путин обсудит итоги ЧМ-2018 с Черчесовым и членами Совета по спорту 20 июля в Калининграде
В пятницу в городе пройдет совместное совещание президентского Совета по развитию спорта и Наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018», сообщает пресс-служба Кремля.
Возглавит встречу президент России Владимир Путин. Планируется обсудить итоги прошедшего чемпионата мира по футболу и вопросы эффективного использования спортивных объектов.
Глава государства посетит городской стадион, на котором прошло несколько игр соревнований. Также Путин встретится с молодыми футболистами и группой волонтеров.
Чемпионат мира по футболу начался 14 июня, а завершился 15 июля. Победила в соревнованиях сборная Франции. Российская команда дошла до четвертьфинала, но проиграла хорватам.