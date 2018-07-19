Лавров поблагодарил Путина за неизменное внимание к работе дипломатов

Российский лидер Владимир Путин поучаствовал в заседании послов и постоянных представителей РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что признателен президенту РФ за неизменное внимание к дипломатической службе.

По его словам, Путин внимательно следит за социальной защищенностью дипломатов и решает вопросы, которые для этого необходимы. В МИД РФ понимают, какую ответственность несут ведомства, загранучреждений, руководителей посольств и генеральных консульств в условиях международной обстановки.

«Постараемся это доверие всегда оправдывать», — заключил Лавров.