Лавров поблагодарил Путина за неизменное внимание к работе дипломатов
Российский лидер Владимир Путин поучаствовал в заседании послов и постоянных представителей РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что признателен президенту РФ за неизменное внимание к дипломатической службе.
По его словам, Путин внимательно следит за социальной защищенностью дипломатов и решает вопросы, которые для этого необходимы. В МИД РФ понимают, какую ответственность несут ведомства, загранучреждений, руководителей посольств и генеральных консульств в условиях международной обстановки.
«Постараемся это доверие всегда оправдывать», — заключил Лавров.
#Лавров: Я хотел бы выразить искреннюю признательность Президенту России за неизменное внимание к дипломатической службе как с точки зрения содержательного наполнения наших действий и их оценки, так и в том, что касается социальной защищенности дипломатовhttps://t.co/pOlAcFYFdV pic.twitter.com/1obSoGSRkg— МИД России ???????? (@MID_RF) 19 июля 2018 г.