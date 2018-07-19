Госдума приняла законопроект о штрафах за нарушения в долевом строительстве

Проект закона об административной ответственности за нарушения в долевом строительстве прошел третье, окончательное чтение в нижней палате парламента. Документ был внесен депутатами всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Законопроектом вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. После вступления закона в силу в кодексе будут предусмотрены штрафы за необоснованное принятие должностным лицом решения о выдаче или отказе в выдаче заключения о соответствии законодательству об участии в долевом строительстве. В этих случаях штраф для должностных лиц составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Также в кодексе появится положение об ответственности за непредоставление информации в единую информационную систему жилищного строительства. Для должностных лиц в таких случаях предусматривается штраф от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения должностным лицам будет грозить штраф от 40 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для юридических — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Данный законопроект является сопутствующим базовому закону о создании единой вертикали контроля в долевом строительстве. Введение новых административных норм в силу предусматривается с 1 октября 2018 года.