Путин поручил Кабмину улучшить условия работы дипломатов

Правительство займется проработкой вопросов об оплате труда, о социальных гарантиях членам семей, пенсионном обеспечении, а также об улучшении жилищных условий, заявил президент России Владимир Путин на совещании послов и постоянный представителей РФ.

При этом российский лидер уточнил, что министрам стоит позаботиться о том, чтобы исключить при решении этих вопросов формальный, бюрократический подход. Речь идет об обеспечении адекватных условий профессиональной деятельности дипломатов. От этого, в частности, зависит эффективность всей внешнеполитической работы россиян.

Однако это не значит, что нагрузка на МИД и посольства РФ спадет. Предстоит большая работа, ответственность за которую лежит на каждом дипломате.