Госдума приняла закон о льготах при восстановлении документов пострадавшим от ЧС
Согласно закону, граждан, восстанавливающих документы, потерянные при ЧС, освободят от уплаты пошлин. Законопроект внесла группа депутатов от «Единой России».
Авторы документа уверены, что чрезвычайные ситуации ведут к сильному снижению достатка у пострадавшего. Во многих случаях восстановление документов становится непосильной задачей.
Закон предполагает льготу для физлиц, потерявших документы при ЧС. Принятый закон вступит в силу с 1 января следующего года.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо оказывать помощь пострадавшим при ЧС. К тому же, снижение размера ущерба является одной из главных целей России по защите населения. Направление было определено президентом РФ Владимиром Путиным в январе этого года.