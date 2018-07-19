Кабмин Черногории ответил Трампу на слова об «очень агрессивном народе»

Правительство Черногории в четверг официально прокомментировало заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего страну «очень агрессивным народом» в эфире телеканала Fox.

Представитель Госдепа США Хезер Науэрт накануне заявила, что дипведомство пока не получало телефонных звонков из Черногории с жалобами на высказывание президента США Дональда Трампа, назвавшего ее народ агрессивным, что «может стать причиной Третьей мировой войны». В заявлении черногорского правительства указано, что данная позиция выработана в связи с заявлением американского лидера телеканалу Fox.

В сообщении кабмина говорится, что Черногория гордится своей историей, традициями и миролюбивой политикой. В правительстве отметили, что именно такая политика послужила тому, что республика играла роль стабилизирующего государства в регионе, причем единственного, на территории которого не было войны во время распада бывшей Югославии. Также кабмин напомнил, что именно Черногория была первым европейским государством, оказавшим сопротивление фашизму.

«И сейчас, как новый член НАТО и кандидат на вступление в Евросоюз, Черногория вносит вклад в мир и стабильность не только на европейском континенте, но и по всему миру, в том числе совместно с американскими военными в Афганистане», — говорится в заявлении.

В начале лета прошлого года Черногория стала 29-м членом НАТО. Этому предшествовали массовые акции протестов, поскольку значительная часть населения была против присоединения к альянсу.