Как пенсионный маневр поможет людям и экономике

Пенсионеры уже в следующем году получат беспрецедентную прибавку к выплате.

Законопроект в Госдуме представлял министр труда Максим Топилин. Депутатам он объяснил, что цель инициативы не повышение пенсионного возраста, а повышение пенсий. В случае поддержки инициативы, выплаты пенсионерам будут расти на 7% в год. Это беспрецедентно для России.

«Пенсии будут проиндексированы темпами более, чем в два раза выше, чем темпы инфляции. Этого не было никогда в истории РФ», — подчеркнул Максим Топилин.

Депутатов интересовало, как правительство планирует защищать людей от безработицы, в случае увеличения количества работающих граждан в стране. Представитель кабмина заверил, что всплеска безработицы его ведомство не ждет. Но подстраховаться решило.

«Мы готовим предложение по изменению системы пособий по безработице с тем, чтобы просто все «подушки безопасности» у нас были, — сообщил Максим Топилин. - И программу по поддержке регионов с точки зрения дополнительных программ занятости и повышения квалификации именно людей предпенсионного возраста».

Опасения депутатов понятны. Цифровизация экономики, о которой так много говорят, может сделать людей предпенсионного возраста невостребованными на рынке труда из-за отсутствия необходимых навыков. По словам Топилина, кабмин предусмотрел такой сценарий и заложил на курсы повышения квалификации пять миллиардов рублей.

Повышение пенсий отразится и на изменении состава потребительской корзины пожилых граждан. Первый зампред комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко полагает, что спросом у них будут пользоваться преимущественно товары отечественного производства.

Экспансии китайских производителей, которые традиционно работают с сегментом эконом, депутат не ждет. Ожидаемая прибавка к пенсии, поможет отечественным производителям, а значит и российской экономике в целом, уверен единоросс.

«Пенсионеры тратят деньги в основном на удовлетворение своих минимальных потребностей. На мой взгляд, они будут покупать российские товары», - заметил единоросс в комментарии «ПС».

Госдума приняла законопроект в первом чтении. За проголосовали 328 депутатов, против – 102 и один воздержался. Вернуться к рассмотрению документа Госдума планирует 24 сентября 2018 года.