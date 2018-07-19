Путин разрешил правительству повышать пошлины на бензин до 90%

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству РФ право повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть. Об этом говорится в опубликованном на правовом портале документе.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин пояснял, что с помощью закона правительство получит возможность до конца 2018 года вводить вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90%. Документом можно воспользоваться, например, в случае роста цен на бензин, несмотря на достигнутые ранее договоренности с нефтяными компаниями.

Закон устанавливает, что ставки вывозных таможенных пошлин для легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов, масел смазочных, прямогонного и товарного бензина не должны превышать 90% ставки пошлины на нефть для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 августа по 31 декабря 2018 года. Положение вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования закона.

На данный момент экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.