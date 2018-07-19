Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

Казахстанский фигурист Денис Тен, завоевавший бронзу на Олимпиаде в Сочи, умер в четверг в Алма-Ате после в результате ножевого ранения. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со слов на пресс-секретаря Минздрава страны Ернара Акимкулова.

По данным правоохранителей, в четверг около 15:00 (12:00 мск) Денис Тен застал двоих неизвестных, пытавшихся снять зеркала с его автомобиля. Между ними возникла потасовка, в которой его ударили ножом. Спортсмена доставили в больницу. Агентство дозвонилось до пресс-службы Минздрава, чтобы поинтересоваться самочувствием Тена.

«К сожалению, он умер», — ответил пресс-секретарь.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников.