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15:57   19 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

Казахстанский фигурист Денис Тен, завоевавший бронзу на Олимпиаде в Сочи, умер в четверг в Алма-Ате после в результате ножевого ранения. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со слов на пресс-секретаря Минздрава страны Ернара Акимкулова.

По данным правоохранителей, в четверг около 15:00 (12:00 мск) Денис Тен застал двоих неизвестных, пытавшихся снять зеркала с его автомобиля. Между ними возникла  потасовка, в которой его ударили ножом. Спортсмена доставили в больницу. Агентство дозвонилось до пресс-службы Минздрава, чтобы поинтересоваться самочувствием Тена.

«К сожалению, он умер», — ответил пресс-секретарь.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

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Автор: Вячеслав Каширин
#убийство #чп #ближнее зарубежье #денис тен
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