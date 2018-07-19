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16:05   19 Июля 2018
Россия

Не бить по хвостам. Госдума взяла двухмесячный таймаут на пенсионный маневр

Не бить по хвостам. Госдума взяла двухмесячный таймаут на пенсионный маневр

Депутаты отклонились от регламента рассмотрения законопроектов, чтобы тщательно подготовится.

В пятницу, 19 июля, нижняя палата российского парламента рассмотрела в первом чтении законопроект о пенсионном возрасте. За проголосовали 328 депутатов, против – 102 и один воздержался. Учитывая масштаб готовящейся реформы, комитет по труду и социальной политики выделил больше двух месяцев на подготовку поправок, вместо стандартного одного.

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко объяснил ИА «Политика Сегодня», что даст парламентариям время.

«За два месяца у регионов будет возможность высказаться, у науки. У нас есть время для того, чтобы это не оказалось ударом по хвостам», - говорит собеседник ПС.

 

 

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Автор: Максим Сахаров
#госдума #пенсии #реформа #минтруда #потребительская корзина
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