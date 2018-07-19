Не бить по хвостам. Госдума взяла двухмесячный таймаут на пенсионный маневр
Депутаты отклонились от регламента рассмотрения законопроектов, чтобы тщательно подготовится.
В пятницу, 19 июля, нижняя палата российского парламента рассмотрела в первом чтении законопроект о пенсионном возрасте. За проголосовали 328 депутатов, против – 102 и один воздержался. Учитывая масштаб готовящейся реформы, комитет по труду и социальной политики выделил больше двух месяцев на подготовку поправок, вместо стандартного одного.
Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко объяснил ИА «Политика Сегодня», что даст парламентариям время.
«За два месяца у регионов будет возможность высказаться, у науки. У нас есть время для того, чтобы это не оказалось ударом по хвостам», - говорит собеседник ПС.