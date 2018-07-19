Путин призвал начать работу над продлением СНВ-3

Президент России Владимир Путин считает, что нужно немедленно приступить к работе над продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (CНB-3). В противном случае уже в 2021 году он перестанет действовать.

Путин отметил, что противники восстановления и нормализации российско-американских отношений в самих же Штатах готовы жертвовать практически всем, в частности безопасностью своей страны.

СНB-3 был подписан в 2010 году. Согласно документу, к февралю 2018 года арсенал каждой из сторон должен быть ограничен 1,55 тысячи ядерными боеголовками, а также 700 МБР, ТБ и БРПЛ.

Стороны должны информировать друг друга о количестве боеголовок и носителей дважды в год.