Группа из Марокко впервые выступит на фестивале «Усадьба Jazz» в Екатеринбурге

Коллектив DaraaTribes сыграет на мероприятии 21 июля. Об этом сообщила президент фестиваля Мария Семушкина.

Она отметила, что марокканский коллектив достаточно взрослый и зрелый. Его участники живут в пустыне. Группа по-настоящему экзотична и это их единственный концерт в России, подчеркнула Семушкина.

Гитарист Мустафа Акермин хочет наладить контакт с новой публикой. Он также отметил, что погода в Екатеринбурге гораздо прохладней и комфортней.

Помимо DaraaTribes, на фестивале выступят группы BRUTT! из Нидерландов, российская команда «Сансара». Закроет вечер «АукцЫон», которым в этом году исполняется 40 лет.