Путин: Россия готова к развитию контактов с США

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для развития взаимодействия с Вашингтоном. Это должны быть равноправные и взаимовыгодные контакты. Такое сотрудничество пойдет на пользу всему миру.

Глава государства выступил в четверг в МИД во время совещания послов и постпредов.

Путин подчеркнул, что Россия и США, как две крупнейшие ядерные державы, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности всего мирового сообщества.