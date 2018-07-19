Мы в соц.сетях:
Путин разрешил правительству повышать пошлины на бензин до 90%

Путин разрешил правительству повышать пошлины на бензин до 90%

 Как гражданин РФ может донести идеи по пенсионному маневру Госдуме

Как гражданин РФ может донести идеи по пенсионному маневру Госдуме
Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

 СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств
Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

 Кабмин Черногории ответил Трампу на слова об «очень агрессивном народе»

Кабмин Черногории ответил Трампу на слова об «очень агрессивном народе»
Путин разрешил правительству повышать пошлины на бензин до 90%

Путин разрешил правительству повышать пошлины на бензин до 90%

 Как гражданин РФ может донести идеи по пенсионному маневру Госдуме

Как гражданин РФ может донести идеи по пенсионному маневру Госдуме
Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

 СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств
Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

 Кабмин Черногории ответил Трампу на слова об «очень агрессивном народе»

Кабмин Черногории ответил Трампу на слова об «очень агрессивном народе»
15:40   19 Июля 2018
Весь мир

Путин: Россия готова к развитию контактов с США

Путин: Россия готова к развитию контактов с США

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для развития взаимодействия с Вашингтоном. Это должны быть равноправные и взаимовыгодные контакты. Такое сотрудничество пойдет на пользу всему миру.

Глава государства выступил в четверг в МИД во время совещания послов и постпредов.

Путин подчеркнул, что Россия и США, как две крупнейшие ядерные державы, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности всего мирового сообщества.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #путин #политика #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...