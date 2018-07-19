Как гражданин РФ может донести идеи по пенсионному маневру Госдуме

Парламент выделил два месяца на широкое обсуждение изменений в пенсионной системе.

Одобренный Госдумой в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста — всего лишь концепция будущего документа. Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов. По его словам, окончательно законопроект будет оформлен осенью, после учета предложений от регионов.

«Мы специально изменили регламент. Обычно для внесения поправок отводится месяц. Но мы определили два, потому что такое решение нельзя принимать сходу», — комментирует Вострецов.

Свои предложения по пенсионному маневру могут высказать все граждане России. Для этого не нужно устраивать акции или митинги, подчеркивает депутат.

«От митинга толку мало. Закон не на площади пишется. Если есть конкретные предложения по внесению изменений в документ, гражданин может обратить в профсоюз, в отделение партии или в приемную любого депутата, независимо от того, состоит он в партии или нет», — сказал парламентарий.

По его прогнозам, сейчас к обсуждению активно подключатся профсоюзы.

Напомним предложение кабмина предусматривают постепенное увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет к 2028 году, для женщин - до 63 лет к 2034.