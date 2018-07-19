Госдума одобрила закон об ужесточении дисциплинарной ответственности судей

Парламентарии в третьем чтении приняли закон, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, о совершенствовании дисциплинарной ответственности судей и расширении перечня взысканий для них.

Проектом вносятся поправки в законы «О статусе судей в РФ» и «Об органах судейского сообщества в РФ». Законом изменяется роль председателей судов при назначении судей, а также совершенствуется порядок дисциплинарной ответственности судей. Также предполагается расширение перечня взысканий с судей.

В частности, за повторное существенное нарушение закона «О статусе судей РФ» или кодекса судейской этики предусматривается понижение в квалификационном классе. В этом случае повторная аттестация судьи проводится по истечения срока пребывания в пониженной квалификации.