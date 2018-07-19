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15:58   19 Июля 2018
Россия

Путин: Чемпионат мира — прорыв в международной дипломатии

Путин: Чемпионат мира — прорыв в международной дипломатии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что прошедший в нашей стране чемпионат мира по футболу стал прорывом международной дипломатии.

На совещании послов и постпредов в министерстве иностранных дел Росиии российского лидер отметил, что во время ЧМ-2018 нашу страну посетили сотни тысяч болельщиков из самых разных мира, главы многих государств и правительств. Они своими глазами увидели настоящую Россию — современную, дружелюбную и открытую.

Ранее Путин уже отмечал, что Россия ответственно подошла к организации соревнований, футбол объединил огромное количество человек. Президент также поблагодарил дипломатических работников за вклад в подготовку ЧМ.

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #чм-2018
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