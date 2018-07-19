Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Бизнесмены попросили министерство труда и социальной защиты РФ включить в Трудовой кодекс статью «утрата доверия», чтобы увольнять сотрудников, сообщил глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак.

По его словам, Минтруд обсуждает этот вопрос. В ведомстве считают, что увольнение в связи с утратой доверия и занесение соответствующей записи в трудовую книжку побудит сотрудников серьезнее оценивать последствия недобросовестной работы.

Бизнесмены попросили министерство распространить норму на коммерческие компании. По их словам, такая мера оградит работодателя от нерадивых и нечистых на руку сотрудников. Ведь некоторые недобросовестные работники переходят к конкурентам и забирают все разработки.

«Возможно, стоит внести в ТК такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — подчеркнул Баснак.

Бизнесмены попросили Минтруд разрешить увольнения за утрату доверия. Ещё немного и они потребуют разрешение увольнять и пороть холопов за косой взгляд, недостаточно низкий поклон хозяину... Напоминаю, согласно статьи 7, пункт 1 конституции РФ, Россия - социальное государство. — Кэп™ (@CapAdecvate) 19 июля 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что подобная норма существует для государственных служащих, правоохранителей и профессиональных военных. В статье 81 Трудового кодекса четко прописаны условия расторжения договора работодателя с сотрудником.

Идея, возможно, и неплоха, но с обязательным условием - равная применимость (не только хозяин обоснованно может уволить рабочего, но и рабочие, если обоснованно считают что хозяин им недоплачивает, могут требовать национализации предприятия). Всех ветвей власти тоже касается. — Obi Van HellThing (@ObiVanHellThing) 19 июля 2018 г.

Пункт, о возможности увольнения работника за утрату доверия в ТК уже есть, причём с самого начала его действия. — Аб®иген (@Ab_origine_07) 19 июля 2018 г.

Опять пиар, это самая трудная и абсолютно "пустая" в среде бизнеса статья, если уволенный обратиться в суд, его с вероятностью в 100 процентов восстановят, чтобы доказать утрату доверия нужно при приёме подписать и прописать в трудовом договоре "столько всего" что мама не горюй. — Юлия (@julia__v_m) 19 июля 2018 г.

Россияне отметили, что Минтруду нужно учитывать интересы работников. Если вносить поправки в ТК РФ, тогда необходимо не допустить возможность увольнения сотрудника в связи с утратой доверия как сведения с ним счетов или мести со стороны работодателя.

Пацанская статья " за утрату доверия" вплоть до раскоронования — Dimitry (@DimaS9000) 19 июля 2018 г.

За непочтительный образ мыслей. — Павел Мухин (@beerozefal) 19 июля 2018 г.

Вполне логично. Работник попросил +1000 рублей - уволен, ибо как можно доверять человеку, который хочет забрать твои деньги — idenr (@fqltyhe) 19 июля 2018 г.

Все значитльно прозаичнее. Следующий шаг - 10-ти часовой рабочий день. — Красный Кадилокоптер (@IzoliteRussia) 19 июля 2018 г.

это позволит уволить л ю б о г о в любое, удобное барину, время!!! смотря, с какой ноги он встанет! — СВЕТЛАНА (@1SVETA222) 19 июля 2018 г.

Скорее всего, наоборот, решить вопрос с работодателя! Как правило, здесь не всё в порядке, как показала жизнь! Чувствуют себя хозяевами положения и издеваются над людьми, по мере своей извращённости! Работодателей надо проверить, на какие шиши, предприятиеЕго — Лидия (@SlovoLidii) 19 июля 2018 г.

Всё для простых людей — Freeman (@andreskir_) 19 июля 2018 г.

Увольнять ? Я думал рабов продают. — Майкл1307 (@Mikle1307) 19 июля 2018 г.

Давно это ожидал,теперь для руководителя-параноика это просто пир духа — Датычо! (@AngMoscow) 19 июля 2018 г.