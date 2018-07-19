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 Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия
16:27   19 Июля 2018
Медиа

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Бизнесмены попросили министерство труда и социальной защиты РФ включить в Трудовой кодекс статью «утрата доверия», чтобы увольнять сотрудников, сообщил глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак.

По его словам, Минтруд обсуждает этот вопрос. В ведомстве считают, что увольнение в связи с утратой доверия и занесение соответствующей записи в трудовую книжку побудит сотрудников серьезнее оценивать последствия недобросовестной работы. 

Бизнесмены попросили министерство распространить норму на коммерческие компании. По их словам, такая мера оградит работодателя от нерадивых и нечистых на руку сотрудников. Ведь некоторые недобросовестные работники переходят к конкурентам и забирают все разработки.

«Возможно, стоит внести в ТК такую поправку, но для ограниченного круга компаний»,  — подчеркнул Баснак.

 

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что подобная норма существует для государственных служащих, правоохранителей и профессиональных военных. В статье 81 Трудового кодекса четко прописаны условия расторжения договора работодателя с сотрудником.

 

 

 

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Россияне отметили, что Минтруду нужно учитывать интересы работников. Если вносить поправки в ТК РФ, тогда необходимо не допустить возможность увольнения сотрудника в связи с утратой доверия как сведения с ним счетов или мести со стороны работодателя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #минтруд #тк #бизнесмены
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