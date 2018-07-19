«Хорошо себя ощущаю в Крыму!» — Ахеджакова рискует попасть в базу «Миротворца»

Известная негативным отношением к воссоединению Крыма с Россией актриса театра и кино Лия Ахеджакова находится на полуострове, где снимается в фильме «Фото моей девушки». Корреспондент Федерального агентства новостей расспросил ее о пребывании в регионе.

Актриса сказала корреспонденту ФАН, что больше не дает никаких комментариев по поводу Крыма, поскольку после этого в интернете ее «обливают …» (здесь кинозвезда употребила грубое слово). Однако она все-таки призналась, что «хорошо себя ощущает в Крыму».

Ранее Ахеджакова не раз заявляла о категорическом неприятии позиции абсолютного большинства россиян, включая жителей полуострова, поддерживающих воссоединение. Также она призывала освободить украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму.

В базе скандального сайта «Миротворец» данные актрисы пока не появились, но это не исключено, поскольку уже немало видных деятелей культуры и искусства — россиян и граждан других государств — оказалось там всего лишь потому, что посещали Крым.