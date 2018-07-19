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15:23   19 Июля 2018
Россия

Россия учтет план Польши по размещению бронетанковой дивизии США

Россия учтет план Польши по размещению бронетанковой дивизии США

Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Накануне польские власти предложили американским коллегам на постоянной основе разместить в стране бронетанковую дивизию. Варшава при этом потратит от полутора до двух миллиардов долларов, но готова понести такие убытки. Инициативу политики предложили вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

Представитель США при альянсе Кэй Бэйкли Хатчисон в начале текущего месяца заявлял, что вопрос о размещении американских солдат в Польше на постоянной основе сейчас не обсуждается.

Андреев не стал комментировать информацию о возможном размещении дополнительных сил в Польше. Но отношение Москвы к подобного рода предложениям, которые западные страны объясняют якобы «российской угрозой», не меняется.

Посол уверен, что для такой «подстраховки» у Польши нет никаких оснований. Наращивание военной силы и ее продвижение к границам России идет вразрез с обязательствами, которые западные страны приняли ранее. К тому же, усиление грозит международной безопасности.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #польша #нато #политика #весь мир
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