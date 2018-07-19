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15:26   19 Июля 2018
Россия

Еще одного фигуранта дела «Зимней вишни» оставили под арестом

Еще одного фигуранта дела «Зимней вишни» оставили под арестом

В четверг состоялось заседание Центрального районного суда Кемерова по делу «Зимней вишни». Суд постановил продлить арест начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Григория Терентьева на два месяца — до 25 сентября.

Его обвиняют в халатности. Обвиняемый будет все это время находиться в СИЗО. Постановление может быть обжаловано защитой в течение трех дней.

Следствие считает, что Терентьев и экс-глава МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в кемеровском торговом центре в запланированные сроки. Мамонтова также оставили под арестом до 25 сентября.

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Автор: Виктория Разумовская
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