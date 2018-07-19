Куйвашев озвучил новый срок устранения аварии в Североуральске

Аварию, возникшую в русле реки Калья Североуральском в Средловской области, устранят к 20:00 20 июля. Такое заявление в своем Instagram сделал губернатор Евгений Куйвашев.

Он напомнил, что работы по восстановлению русла проводятся круглосуточно. После восстановления системы водоснабжения проведут дополнительные меры по обеззараживанию воды. Ранее в мэрии Североуральска заявляли о завершении работ 19 июля. Губернатор заверил, что он лично, правительство и МЧС постоянно контролируют ситуацию. Также на месте работает замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын. Питьевой воды в городе достаточно, добавил Куйвашев.

Авария произошла в понедельник, 16 июля. В русле Кальи возник провал, в результате чего вода начала проникать в почву. Из рядом находящихся шахт экстренно эвакуировали рабочих. Вода из кранов жителей стала непригодной для питья вода, а по городу прошло плановое отключение горячего водоснабжения. В город и посёлки завозят воду и раздают местным жителям.