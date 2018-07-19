Путин: Втягивание Украины и Грузии в НАТО чревато последствиями

Россия будет соразмерно отвечать на агрессивные шаги со стороны НАТО. Тем, кто стремится включить в состав альянса Украину или Грузию, следует подумать о последствиях этой безответственной политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании с послами и представителями РФ президент отметил, что такие агрессивные шаги представляют прямую угрозу России.