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14:58   19 Июля 2018
Россия

Путин: Втягивание Украины и Грузии в НАТО чревато последствиями

Путин: Втягивание Украины и Грузии в НАТО чревато последствиями

Россия будет соразмерно отвечать на агрессивные шаги со стороны НАТО. Тем, кто стремится включить в состав альянса Украину или Грузию, следует подумать о последствиях этой безответственной политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании с послами и представителями РФ президент отметил, что такие агрессивные шаги представляют прямую угрозу России.

«Будем реагировать соразмерно, — сказал Путин. — Безопасность и стабильность в Европе зависит от сотрудничества и восстановления доверия, а не от развертывания военных бах у границ России, что сейчас и происходит».

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Автор: Вячеслав Каширин
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