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14:54   19 Июля 2018
Россия

Шувалов назначен представителем РФ в Деловом совете БРИКС

Шувалов назначен представителем РФ в Деловом совете БРИКС

Соответствующее распоряжение в четверг подписал президент России Владимир Путин.

Глава госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Игорь Шувалов указом российского лидера назначается на пост представителя РФ в Деловом совете БРИКС на срок до 31 декабря текущего года. В то же время это распоряжение освобождает от указанной должности бывшего главу Внешэкономбанка Сергея Горькова.

Горьков возглавлял ВЭБ с 26 февраля 2016 года по 24 мая 2018 года. В свою очередь Шувалов до 7 мая текущего года занимал пост первого зампредседателя правительства РФ.

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Автор: Юлия Халус
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