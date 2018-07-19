Шувалов назначен представителем РФ в Деловом совете БРИКС

Соответствующее распоряжение в четверг подписал президент России Владимир Путин.

Глава госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Игорь Шувалов указом российского лидера назначается на пост представителя РФ в Деловом совете БРИКС на срок до 31 декабря текущего года. В то же время это распоряжение освобождает от указанной должности бывшего главу Внешэкономбанка Сергея Горькова.

Горьков возглавлял ВЭБ с 26 февраля 2016 года по 24 мая 2018 года. В свою очередь Шувалов до 7 мая текущего года занимал пост первого зампредседателя правительства РФ.