Путин призвал к активной гуманитоной помощи Сирии

Президент РФ Владимир Путин обратился к мировому сообществу с предложением активнее решать гуманитарные вопросы в Сирии. Российский глава поблагодарил отечественных военных и дипломатов за работу в САР.

На совещании послов и постоянных представителей РФ Путин сообщил, что при участии России, САР нанесен сокрушительный удар по терроризму и экстремистским группировкам. Это помогло Сирии сохранить государственность и создать необходимые условия для восстановления экономики и возвращения беженцев. Также глава РФ выразил благодарность российским военным, профессионально выполняющих свой долг, и дипломатов, активно работающих в отношении САР.

Путин убежден, что «крайне важно нарастить усилия международного сообщества по оказанию гуманитарного содействия сирийцам». Он считает, что это необходимо многим странам, поскольку такие действия смогут снизить миграционную нагрузку на страны Европы.