Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

Несмотря на нынешние трудности, России необходимо развивать отношения с Евросоюзом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей РФ в Министерстве иностранных дел.

Президент отметил, что какие бы трудности в отношениях с Европой не возникали, Евросоюз остается одним из главных торговых партнеров России. По его словам, у РФ с ЕС «много пересекающихся экономических интересов». Он отметил, что взаимная транспортная энергетическая инфраструктура России и Евросоюза складывалась десятилетиями.