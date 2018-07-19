Мы в соц.сетях:
Путин разрешил правительству повышать пошлины на бензин до 90%

Путин разрешил правительству повышать пошлины на бензин до 90%

 Как гражданин РФ может донести идеи по пенсионному маневру Госдуме

Как гражданин РФ может донести идеи по пенсионному маневру Госдуме
Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

 СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств
Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

 Кабмин Черногории ответил Трампу на слова об «очень агрессивном народе»

Кабмин Черногории ответил Трампу на слова об «очень агрессивном народе»
Путин разрешил правительству повышать пошлины на бензин до 90%

Путин разрешил правительству повышать пошлины на бензин до 90%

 Как гражданин РФ может донести идеи по пенсионному маневру Госдуме

Как гражданин РФ может донести идеи по пенсионному маневру Госдуме
Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

Бронзовый призер Олимпиады—2014 Денис Тен скончался от ножевого ранения

 СМИ: На Украине выросло число заказных убийств

СМИ: На Украине выросло число заказных убийств
Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

Россияне обсудили инициативу увольнений из-за утраты доверия

 Кабмин Черногории ответил Трампу на слова об «очень агрессивном народе»

Кабмин Черногории ответил Трампу на слова об «очень агрессивном народе»
14:36   19 Июля 2018
Россия

Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

Отношения с ЕС нужно развивать, несмотря на трудности — Путин

Несмотря на нынешние трудности, России необходимо развивать отношения с Евросоюзом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей РФ в Министерстве иностранных дел.

Президент отметил, что какие бы трудности в отношениях с Европой не возникали, Евросоюз остается одним из главных торговых партнеров России. По его словам, у РФ с ЕС «много пересекающихся экономических интересов». Он отметил, что взаимная транспортная энергетическая инфраструктура России и Евросоюза складывалась десятилетиями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #евросоюз #путин #политика #мид рф
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...